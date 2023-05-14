Oy kullanmak için okula sedye ve tekerlekli sandalyelerle geldiler Kastamonu'da engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar, hasta nakil araçları ile getirildikleri okullarda oylarını kullandı.

Oy kullanmak için okula sedye ve tekerlekli sandalyelerle geldiler

KASTAMONU - Kastamonu'da engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar, hasta nakil araçları ile getirildikleri okullarda oylarını kullandı.

Kastamonu'da devam eden Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milleetvekilliği Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar ise vatandaşlık görevini ihmal etmeyerek okulların yolunu tuttu. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte evde tedavi gören, hastanede yatan vatandaşlar ve engelliler ve yaşlı vatandaşlar, hasta nakil araçları ile okullara getirilerek oy kullanmaları sağlandı. Hasta nakil araçlarından sedye ve tekerlekli sandalyelere alınarak oy kullanacakları sınıflara ulaştırılan vatandaşlar, oy kullandı.

Oyunu kullanmak için sandığa giden engelli Mahir Sezer, "Eşimle beraber oyumuzu kullanmaya geldik. Devletimiz, milletimiz için hayırlı olur inşallah. Ayağımdan engelliyim, eşim de bana yardımcı oldu. Yürüme zorluğu çekiyorum" dedi.