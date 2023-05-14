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OY KABİNİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP, ÖLDÜ

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GİRESUN'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti.

GİRESUN'un Espiye ilçesinde oy kabininde kalp krizi geçiren İbrahim Yıldız (85), hayatını kaybetti.

İbrahim Yıldız, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına geldi. 1019 numaralı sandığın kurulduğu odada, oy pusulasını alıp, kabine giren Yıldız, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yıldız, yaşamını yitirdi. (DHA)

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE(Giresun),(DHA)-

(FOTOĞRAF)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Yıldız Kalp Krizi Giresun Güncel Haberler

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