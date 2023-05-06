Oy Birliği Platformundan hatalı oy kullanımını engellemek için simülasyonla eğitim

Oy Birliği Platformu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde hatalı oy kullanımının önüne geçip geçersiz oyların sayısını asgariye indirerek halk iradesinin sandığa eksiksiz yansımasını sağlamak amacıyla "Oy Birliği Simülasyonu" hazırladı.

Türkiye'de seçmen iradesinin sandığa eksiksiz yansıması amacıyla kurulan, tarafsızlığı ve şeffaflığı temel ilke olarak benimseyen, güçlü demokrasi için her oyun eşit derecede önemli olduğuna inanan, her görüşten vatandaşın bir araya gelerek oluşturduğu Oy Birliği Platformu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde halk iradesindeki kayıpları azaltmak için harekete geçti.

Türk yazılımcılarca metaverse alanında yapay zeka içerikleriyle oy kullanma simülasyonu hazırlayan platform, özellikle bu yıl ilk kez sandığa gidecek seçmenin deneyim kazanmasını hedefliyor.

Platform gönüllülerince Bağcılar'da iki, Esenler, Güngören ve Çekmeköy'de birer deneyim çadırı oluşturuldu. Çadırda gençler simülasyonla yetişkinler ise mizansen oluşturulan ortamda oylarını kullanıp zarfları sandığa atarak tecrübe kazanıyor. Çadırlarda aynı zamanda gönüllüler tarafından vatandaşlara oy kullanımına ilişkin temel bilgiler veriliyor.

"Oyların nasıl kullanıldığına ilişkin içerikler paylaşıyoruz"

Platform Sözcüsü Ömer Şahan, Çekmeköy'deki Oy Birliği Çadırı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yerel seçimde ülke genelinde 2 milyona yakın oyun geçersiz sayıldığını belirterek, bunun seçmenin iradesinin geçersiz sayılması anlamına geldiğini söyledi.

Gönüllüler aracılığıyla oyların doğru kullanımıyla ilgili içerikler paylaştıklarını anlatan Şahan, bu durumun hem geçersiz oyların sayısını azaltacağına hem de seçmenin sandığa gitme oranını yükselteceğine inandığını ifade etti.

Şahan, İstanbul'da 31 bin 124 gönüllüsü bulunan platformun Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet yürüttüğüne dikkati çekerek, "Biz gönüllülerimizle 14 Mayıs'ta saat 16.00'yı gösterdiğinde Türkiye'deki sandıkların tamamının başında bulunacağız ve seçimde sayım işlemine şahitlik edeceğiz. Aslında bizim çıkış noktamız da oyların sağlıklı bir şekilde sayılması, seçmenlerin bu süreci yakından takip etmelerini sağlamak." dedi.

"Oy Birliği" ismi üzerinde çok çalıştıklarını vurgulayan Şahan, "Demokrasilerde oy çokluğuyla kararlar alınır. Ülkemizi yönetecek başkanın alması gereken oy sayısı kullanılan oyların yüzde 50'sinden bir fazlası, 50+1. Buradaki süreçte oy birliği olmayacak ama çıkan sonucu kabul etmek, sonuca saygı göstermek noktasında oy birliği yapmamız lazım. Yani sonuçlar ne olursa olsun, seçmen hangi iradeyi sandıkta göstermiş olursa olsun çıkan sonucu toplumun tamamının oy birliğiyle kabul etmesi ve saygı göstermesi için de Oy Birliği Platformu diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yetişkinler için ayrı bir uygulama hayata geçirildi

Simülasyonu TEKNOFEST'te görücüye çıkardıklarını belirten Şahan, özellikle gençlerin bununla seçime ilişkin deneyim kazandığının altını çizdi.

Simülasyonun içeriğine dair de bilgiler veren Şahan, şöyle devam etti:

"VR gözlüğü takan kişi, seçim gününün bire bir simülasyonuyla karşılaşıyor. Yani sandık başına gidiyor, kendisine bir oy pusulası, bir zarf ve mühür veriliyor. Onlarla kabine giriyor, kabinde eline mührü aldığında eğer oyunu doğru kullanırsa yeşil yanıyor, yanlış kullanırsa kırmızı işaret veriyor. Uygulamada yanlış oy kullanılması halinde 'doğruyu bul' ekranı çıkıyor. Seçimde hatalı bir işlem yaptığınızda pusulanın yenisini alma şansınız yok, oyunuz geçersiz sayılır. Bu, aslında geçersiz bir irade demektir. Dolayısıyla bunu öncesinde bu şekilde tecrübe etmenin kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz."

Yetişkinler için de ayrı bir uygulamayı hayata geçirdiklerine vurgu yapan Şahan, şunları dile getirdi:

"Bağcılar'ın üç farklı noktasında canlı oy kullanma noktaları oluşturduk. Seçim günü ne varsa aynısını mizansen şeklinde onlara yaşatacağız. Yani oy pusulası ve mühür alacaklar, kabine girecekler, zarf vereceğiz, kapatacaklar, gelip sandığa atacaklar. Oylarını öncesinde kullanmalarını sağlayacağız. Çünkü biraz daha yaş almış büyüklerimizin bu anlamda bazen görme bozukluklarından, bazen o duyguyu yaşarken heyecanlanmalarından yanlış oy kullanma sürecinde olduğunu gözlemliyoruz. Onlara Bağcılar'dan başlamak üzere İstanbul'un farklı noktalarında bu deneyimi tüm İstanbullularla birlikte yaşatacağız."

Şahan, gönüllü olmak isteyenlerin platformun web sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini sözlerine ekledi.