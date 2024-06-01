Oxfam: İsrail'in yardımları engellemesi uluslararası insancıl hukuka aykırı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yöneticisi Helen Stawski, İngiltere hükümetinin yardımların Gazze'ye girişini bilerek engelleyen ve açlığa sebep olan İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğunu iddia edemeyeceğini belirtti.

Oxfam İngiltere'nin Politikalar Direktörü Stawski, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e silah satışını devam ettiren İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım girişi yönündeki çağrılarının "ahlaki açıdan tutarsız" olduğunu vurguladı.

İsrail'e silah satışı yaparak Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırı şekilde Gazzelilerin çektiği acılara katkı verildiğini öne süren Stawski, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri, sağlık çalışanlarını, su sistemleri gibi sivil altyapıyı, hastane ve okulları hedef aldığına ilişkin çok sayıda kanıt var. Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya ve yeterli su, sağlık hizmeti ve barınak olmadan hayatta kalmaya zorlanıyor."

Stawski, "İsrail, kendi açıklamalarına göre yardımların Gazze'ye girişini bilerek engeller ve açlığa sebep olurken İngiltere hükümeti İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğunu nasıl iddia edebilir?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 5'inin öldürüldüğünü aktaran Stawski, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu hafta çadır kampına yapılan saldırılarla birlikte Refah'taki saldırılar, daha fazla ölüme yol açacak. Bu boyutta bir ölüm ve yıkım varken İngiliz bakanların birkaç ayda bir delilleri değerlendirmek yerine her gün silah satışlarının yasallığını sorgulamalı. Hükümet çatışmaların sona ermesini istiyorsa silah satışını derhal keserek bu yangını beslemeye son vermeli."

"Uluslararası insancıl hukuk ihlali riski varsa lisans vermeyiz"

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı 24 Nisan'a kadar olan deliller ışığında İsrail'e silah satışını gözden geçirmiş ve Ticaret Bakanlığının silah satışı konusunda aksi yönde bir tavsiyede bulunmadığını açıklamıştı.

Açıklamada "İngiltere, Stratejik İhracat Lisanslama Kriterlerine göre silah ihracat lisansı başvurularını sağlam ve kapsamlı bir değerlendirmeyle yürütmektedir. Bu kriterler, ürünlerin uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali veya ihlali kolaylaştırmak için kullanılması konusunda açık bir risk varsa ihracat lisansı vermeyeceğimizi içerir." ifadeleri yer almıştı.

İngiliz Dışişleri, silah ihraç lisanslarıyla ilgili bir önceki gözden geçirmeyi nisan ayında açıklamış, burada açıklanan gözden geçirme raporu saldırıların başladığı 7 Ekim ile 31 Ocak 2024 arasını kapsamıştı.