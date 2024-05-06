Üye Girişi
Haberler

Oxfam: İsrail'in tahliye iddiaları inandırıcılığını yitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialarının inandırıcılığını yitirdiğini bildirdi. Oxfam, İsrail'in 6 ayı aşkın süredir sivilleri ve yardım görevlilerini hedef aldığını belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in, Refah'taki sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialarının "artık inandırıcılığını yitirdiğini" bildirdi.

Oxfam, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'ın doğusundaki 100 bin sivilden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımda, Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil'in değerlendirmelerine yer verilerek, İsrail'in 6 ayı aşkın süredir açıkça işaretlenmiş "güvenli bölgeler" ile "tahliye yolları" da dahil, kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri ve yardım görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Khalil, "Artık sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebileceği yönündeki iddialar inandırıcılığını yitirmiştir." ifadesini kullandı.

"Artık 'tahliye' olamaz. Gidecek güvenli yer yok"

Oxfam, bugünkü gelişmeler bağlamında 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamayı da yeniden paylaştı.

Açıklamada, "Refah'a yapılacak askeri saldırı felaket olacak. Aralarında en az yarım milyon çocuğun da bulunduğu yaklaşık 1,3 milyon insan şu anda Gazze'deki bu küçük şehre sıkışmış durumda. Artık 'tahliye' olamaz. Gidecek güvenli yer yok." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Numeroloji nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title