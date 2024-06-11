Oxfam, İngiltere'nin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah satışı için 100'den fazla yeni ihracat lisansı vermesine tepki göstererek, hükümetin, İsrail'e silah satmaya devam ederek çatışmanın körüklenmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Oxfam İngiltere'nin Genel Müdürü Halima Begum, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah satışı için 100'den fazla yeni lisans vermesine ve yüzlerce mevcut lisansın da devamını onaylamasına tepki gösterdi.

Begum, hükümetin İsrail'e yeni silah satışı ruhsatı vermesinin, on binlerce masum Filistinli çocuğun ve ailelerinin İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle öldürüldüğünün "kesin bilgisi dahilinde" gerçekleştiğine işaret etti.

Gazze'de saldırılardan kaçacak hiçbir yerin kalmadığının altını çizen Begum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barınacak ve güvende olacak hiçbir yer yok. Bu ruhsatların verilmesiyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak akıl almaz acıları daha da derinleştiren İngiliz hükümeti, mevcut yüzlerce silah ruhsatının tek bir tanesini bile sorgulamadan yürürlükte kalmasına da izin verdi. İngiliz hükümeti, İsrail'e silah satmaya devam ederek bu korkunç çatışmanın körüklenmesine yardımcı oluyor."

Begum, hükümetin acilen rotasını değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışına ilişkin tüm lisansların "derhal askıya alınması" çağrısında bulundu.??????? Begum, bunun, İngiltere'nin Gazze'deki yıkıcı insani krizi durdurmanın ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu olan kalıcı ateşkes ve uzun vadeli barış için bastırma konusunda "ciddi olduğuna dair güçlü mesaj" vereceğini belirtti.

İngiltere, 7 Ekim'den bu yana 100'den fazla silah ihracat lisansını onayladı

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verdi.

Bu bağlamda, geçen ay itibarıyla "varış noktası İsrail olarak belirtilen" mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.

Ülkede, İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışına yönelik 185 ihracat lisansı için de başvuru süreci devam ediyor.