Oxfam'dan İsrail'in Gazze'ye Hava Yardımına Eleştiri

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara yoluyla daha fazla yardım girmesi yerine havadan yardım atılmasına izin verme kararının, bölgede aylardır süren kasıtlı açlığı telafi edemeyeceğini bildirdi.

Oxfam'ın işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze Politika Sorumlusu Bushra Khalidi, İsrail ordusunun, bölgedeki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından duyurduğu "insani ara"ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Khalidi, "Ölümcül hava yardımları ve birkaç kamyon, Gazze'de aylardır süren kasıtlı açlığı telafi edemez. Gerekli olan şey, tüm geçiş noktalarının derhal tam, engelsiz ve güvenli yardım teslimatı için açılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması." ifadelerini kullandı.

Oxfam yetkilisi Khalidi, bunun dışında atılacak her adımın "taktiksel jestten öteye geçmeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi'ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

???????İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle ortaya çıkan insanlık krizi nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.