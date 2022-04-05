Oxfam: Batı Afrika, son 10 yılın en ciddi gıda kriziyle karşı karşıya

Batı Afrika'nın son 10 yılın en ciddi gıda krizini yaşadığı ve 27 milyonun açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Londra merkezli uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, Sahel'in bazı bölgelerinde tahıl üretiminin geçen yıla oranla üçte bir düştüğü ve temel gıda malzemelerin stokunun bitmek üzere olduğu belirtildi.

Kuraklık, sel, çatışma ve Kovid-19 gibi nedenlerle milyonlarca kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, gıda fiyatlarının son 5 yılda yüzde 30 arttığı, Rusya- Ukrayna savaşının da durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa'nın Afrika'ya yardımlarında cunta yönetimlerinin başa gelmesi gibi nedenler yüzünden ciddi düşüş olduğu, ülkelerin bu fonları Ukraynalı mültecilere aktarmak istediği kaydedildi.

Son on yılda, Burkina Faso, Nijer, Çad, Mali ve Nijerya da dahil Batı Afrika'daki gıda krizlerinin giderek derinleştiğine işaret edilen açıklamada, 2015'te 7 milyon olan acil gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının bugün 27 milyona dayandığı ortaya kondu.

Açıklamada, Batı Afrika'da son 10 yılın en ciddi gıda krizinin yaşandığı, acil gıdaya ihtiyaç duyanların sayısının hazirana kadar 38 milyona çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Afrika'ya ayrılan fonlar Ukrayna'ya yönlendirilirse kriz derinleşir

Batı Afrika'daki insani yardım planının yalnızca yüzde 48'inin finanse edildiğinin altı çizilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin Batı Afrika için açtığı fondaki 4 milyar dolarlık açığın acilen kapatılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen "Açlığa Karşı Eylem (Action Against Hunger)" isimli sivil toplum örgütünün bölge temsilcisi Mamadou Diop, insani krizleri yarıştırmanın doğru olmadığına dikkat çekildi.

Diop, "Sahel küresel ölçekte en ciddi insani krizlerden birine sahne olmasına rağmen en az yardımı alıyor. İnsani yardım fonlarının Ukrayna krizine yönlendirilmesiyle bir krizin önüne geçmeye çalışırken bir diğer krizin ciddi şekilde derinleşmesinden korkuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.