Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı

RİZE'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali'ne davet edilen Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adına ağıt yazan Ceren Ece Öksüz'ün okuduğu ağıtı dinledi. Etkinliğe katılan binlerce kişi duygusal anlar yaşadı.

İkizdere'nin Ovit Yaylası'nda 22'ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu. Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikleri Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile belediye başkanları, kaymakamlar ile il protokolü izledi. Sandalye kapma, yumurta taşıma, çuval ve bayrak kapma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda yarım, çeyrek ve gram altın hediye edildi.

Etkinliklere davet edilen Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun adına ağıt yazan Ceren Ece Öksüz'ün okuduğu ağıtı dinledi. Duygusal anların yaşandığı programda Ayşe Bülbül'e Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi tarafından, Eren Bülbül'ün resminin yer aldığı tablo hediye edildi.