Ovacık'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Besicilere 2.6 Milyon Lira Destek

Ovacık'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Besicilere 2.6 Milyon Lira Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan besicilere 2 milyon 601 bin lira destek verileceği açıklandı. Zarar tespitinin ardından ödemelerin en kısa sürede yapılacağı belirtildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan besicilere 2 milyon 601 bin lira destek verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 216 koyunu telef olan besici Mürsel Bulut ve Mehmet Bulut'un, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "TARSİM poliçesi kapsamında yaklaşık 2 milyon 601 lira zarar tespit edilerek en kısa vakitte hesaplarına aktarım yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Taraftar resmen çıldırdı

Kerem'den Fenerbahçe sözleri! Taraftar resmen çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.