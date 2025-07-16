Ovacık'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 200 Koyun Telef Oldu

Ovacık'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 200 Koyun Telef Oldu
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 200 koyun telef oldu. İlçede etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimlerde olumsuzluklara yol açtı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 200 koyun telef oldu.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Munzur Dağları'nın Ganigasik Yaylası'nda Mürsel Bulut'a ait koyun sürüsüne, arazide otlatılırken yıldırım isabet etti. Bu sırada 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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