Ovacık'ta Orman Yangını Şüphelisi Serbest Bırakıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.29'da çıkan yangınla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Muhtarın, yangından kısa süre önce bölgede alkol almış halde kendisini arayan ve yangın sırasında da bölgede bulunduğunu belirttiği köy sakini B.K'nin (58) yangını çıkarmış olabileceğini beyan etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince köyde yakalanan şüpheli B.K'nin yapılan kontrolde 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.