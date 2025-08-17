Ovacık'ta Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren Y.P. isimli şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 4 kilo 882 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Ovacık'ta yaptıkları çalışmayla Y.P.'nin ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak 4 kilo 882 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

???????

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Zelenski’den 'Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını' istedi

Putin'le görüşen Trump savaşı bitirmek için Zelenski'ye tek şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.