Ovacık'ta Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Ovacık'ta yaptıkları çalışmayla Y.P.'nin ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak 4 kilo 882 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

