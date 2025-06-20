Ovacık'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı aletleri ve malzemeler ele geçirildi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda merdiven, 2 taş kazma, 2 bel küreği, kürek, levye, 2 kova, ip halat ve 2 eldiven ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel