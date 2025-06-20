Ovacık'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı

Ovacık'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Kişi Suçüstü Yakalandı
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı aletleri ve malzemeler ele geçirildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda merdiven, 2 taş kazma, 2 bel küreği, kürek, levye, 2 kova, ip halat ve 2 eldiven ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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