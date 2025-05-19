Ovacık'ta Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Su Altında Kutladı

Ovacık'ta Dalgıçlar 19 Mayıs'ı Su Altında Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dalgıçlar gölette Türk bayrağı açarak kutlama gerçekleştirdi.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 2 dalgıç gölde Türk Bayrağı açtı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gölette düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti'nde dalgıçlar Cemil Belder ile Cemal Özbek ellerindeki Türk bayrağı ile suyun altına daldı. Dalgıçlar göletin derinliklerinde bayrak açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Etkinlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı

Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

Trump son anda programı değiştirdi, önce Zelenski ile görüştü
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.