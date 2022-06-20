Ovacık ilçesine noter açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ovacık ilçesine noter açılacak

AA - Orhan Kuzu - Güncel
Ovacık ilçesine noter açılacak

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine noter açılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesine noter açılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş, yaptığı ortak yazılı açıklamada, AK Parti hükümetinin vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için her alandaki talepleri değerlendirdiğini belirtti.

Kendilerinin de bu taleplerin takibi ve çözümü noktasında gayretlerini sürdürdüklerini bildiren Ünal ve Güneş, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan ilçelere noter ihdas edilmiş olup, Ovacık ilçemiz de bu projenin içerisine dahil olmuştur. Bu kararla Ovacık ilçemiz noter hizmetine kavuşacak. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız noterlik hizmeti için il merkezine gitmek zorunda kalmadan artık işlerini ilçede hızlı ve kolay bir şekilde hallederek, başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymayacaktır."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Ünal ve Güneş, hizmetin Ovacık ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Niyazi Güneş Cumhur Ünal Karabük Güneş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title