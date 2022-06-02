Outdoor Günleri Kanyon AVM'de başladı - Haberler

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Outdoor Günleri Kanyon AVM'de başladı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Outdoor Günleri Kanyon AVM'de başladı

Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Outdoor Günleri, Kanyon AVM'de başladı.

Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Outdoor Günleri, Kanyon AVM'de başladı.

Kanyon ve Outdoor Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 1-5 Haziran'da sürdürülebilir yaşama faydalı birçok atölye, gösteri, konser, deneyim alanı ve Nature Talks sohbetleri maceraseverlerle buluşacak.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kanyon Genel Müdürü Fulya Durak, Outdoor Günleri ile doğal yaşamın önemine ve çevre korumaya dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Durak, 5 gün sürecek organizasyonda konserler, outdoor aktiviteleri, deneyim alanları ve gösterimlerin olacağını da sözlerine ekledi.

Denge tahtaları, finger skateboard, bisiklet, ipli iniş gösterilerinin yanı sıra etkinlik boyunca her akşam gerçekleşecek konserler kapsamında Efe Demiral Trio, Ali Alınpak, Asya Sarı, Fırat Akarsel, Özgül Bolat Trio, Sattas, Kadirhan Ayter, Korhan Futacı, Melisa Karakurt, Hedonutpia gibi isimler sahne alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler, 5 Haziran'a kadar 12.00-21.00 arasında gerçekleştirilecek.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Dünya Çevre Günü Kanyon AVM Türkiye Güncel Haberler

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