Haber : Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu

 - Güncelleme:

Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu İstanbul'da oturuşu dünyaca meşhur olan kediye, Tokat'ta pencere önünde oturan "Tosbik" isimli kedi rakip oldu.

Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu

TOKAT - İstanbul'da oturuşu dünyaca meşhur olan kediye, Tokat'ta pencere önünde oturan "Tosbik" isimli kedi rakip oldu.

Tarihi Halit Sokakta bir evin giriş katında pencere kenarında oturarak dışarıyı izleyen kedi görenlerin dikkatini çekiyor. İlgi odağı olan kediyi yoldan geçenler sevmeden geçemiyor. İstanbul'da bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile fenomen haline gelen "Tombili" gibi oturuşu ile görenleri gülümsetiyor. Hayvansever Zeynep Yıldız, "Tosbik" ismini verdiği kediyi sokak kedisini 1 yıl önce sahiplendiğini söyledi. Kedisinin pencerede oturmayı çok sevdiğini belirten Yıldız, "Aşırı yaramazdır, dışarıyı gezip gelip pencere kenarında oturmayı sever. Yoldan gelip geçenlerin, turistlerin dikkatini çekiyor. Fotoğrafını çekenler oluyor. Ama kimseye kendini kolay kolay yaklaştırmıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Güncel

İstanbul Tokat kedi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title