Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTURDUĞU BİNANIN 13. KATINDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel Haberler

DÜZCE'de 15 katlı binanın 13. katından düşen Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Onur Salık (25), hayatını kaybetti.

DÜZCE'de 15 katlı binanın 13. katından düşen Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Onur Salık (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün 23.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binada meydana geldi. Düzce Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Onur Salık, 13'üncü katta bulunan dairesinde hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Salık, 13'üncü kattan apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Caddesi Konuralp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title