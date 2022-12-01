OTURDUĞU BİNANIN 13. KATINDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ Güncel Haberler DÜZCE'de 15 katlı binanın 13. katından düşen Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Onur Salık (25), hayatını kaybetti. DÜZCE'de 15 katlı binanın 13. katından düşen Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Onur Salık (25), hayatını kaybetti. Olay, dün 23.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binada meydana geldi. Düzce Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Onur Salık, 13'üncü katta bulunan dairesinde hava almak için balkona çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Salık, 13'üncü kattan apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Caddesi Konuralp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› OTURDUĞU BİNANIN 13. KATINDAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.