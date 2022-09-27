Oturarak Voleybol Takımı Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti Güncel Haberler Haziran'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen final müsabakasında Türkiye Şampiyonu olan Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı, Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Haziran'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen final müsabakasında Türkiye Şampiyonu olan Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı, Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Takım oyuncularını tebrik eden Vali Akkoyun, başarılarının devamını dileyerek sporculara hediye takdim etti. Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Karaman Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mehmet Öztürk ve Antrenör Aziz Hopyar da yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Zonguldak voleybol Karaman Güncel Haberler

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