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OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Çakmak, OTB Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

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OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Çakmak, OTB Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, Ordu Ticaret Borsası (OTB) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, Ordu Ticaret Borsası (OTB) Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Çakmak, Altınordu ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, odalar ve borsalar birliğinin takvimine göre hem Ticaret ve Sanayi Odaları'nda hem de Ticaret Borsalarında seçimlerin başladığını belirterek, "Bende bugün itibariyle Ordu Ticaret Borsası Başkanlığına adaylığımı açıklamış bulunuyorum." dedi.

Ordu Ticaret Borsası Başkanlığı'na neden talip olduğunu anlatan Çakmak, "Yıllarca sektörün içerisindeyiz. Fındık bizim her şeyimiz. Geldiğimiz süreçte fındıkta çok ciddi problemler ve sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda gerçekten hem fındık sektörümüz, Ticaret Borsamızın üyeleri, esnafımız, ihracatçımız ve fındık kırma fabrikalarımız çok ciddi sıkıntı ve problemler içerisinde." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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