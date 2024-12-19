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Otoyollarda Jandarma Denetimleriyle Trafik Güvenliği Artıyor

Otoyollarda Jandarma Denetimleriyle Trafik Güvenliği Artıyor
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Jandarmanın devraldığı otoyollarda gerçekleştirilen denetimlerde trafik ihlalleri ve suçlar büyük oranda engelleniyor. 2 ayda 152 bin sürücü ve araç kontrol edildi, kural ihlalleri nedeniyle binlerce işlem yapıldı.

Otoyollarda trafik ve asayiş hizmetlerinin 15 Ekim'de jandarmaya devredilmesinin ardından aradan geçen sürede Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya kesiminde yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit verilmiyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı otoyol jandarması, 41 tim, 154 personel ve 31 araçla Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarında sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için görev yapan ekipler, 2 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 152 bin 962 sürücü ve aracı kontrol etti, 1467 araç ve sürücüye işlem uyguladı.

Denetimlerde 979 araç ile 146 sürücü trafikten men edildi, uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 17 sürücünün ise belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Otoyollarda belirtilen tarihlerde 34'ü hasarlı olmak üzere meydana gelen 69 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.

Aynı tarihlerde 185 düzensiz göçle mücadele, 35 trafik kazası, 16 asayiş, 5 kaçakçılıkla mücadele ve 1 siber suçlar olmak üzere 242 olaya müdahale eden otoyol jandarması, çeşitli suçlardan aranan 183 kişi ile yasa dışı yollarla ülkeye giren 267 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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