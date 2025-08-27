Otoyolda TIR'ın Çarptığı Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Otoyolda TIR'ın Çarptığı Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de otoyolda emniyet şeridinde bekleyen bir otomobile TIR çarptı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkasından gelen TIR'ın çarptığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaşamanı yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde meydana geldi. Emniyet şeridinde bekleyen, direksiyonunda Şaban Şahin'in (63) bulunduğu 42 AVB 151 plakalı otomobile, Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, Leyla Şahin (9), Muhammet Yiğit Şahin (9) ve Muhammet Şahin (23), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile Muhammet Yiğit Şahin ve Leyla Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz

Erdoğan üstüne basa basa mesajı verdi: Hepsinin tepelerine bineceğiz
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev savunma şirketine kayyum
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Küçücük çocuğun hayatı karacaktı, esnaf engel oldu
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yenidoğan Çetesi' davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi! Bebekleri böyle öldürmüşler

Her satırı korkunç! 'Yenidoğan Çetesi' bebekleri böyle öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.