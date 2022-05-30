Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler

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Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Batuhan Toprak - Güncel
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Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada Otomobilin bagaja girdi, yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüledi Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin bagaja girdi, yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüledi

İSTANBUL - Başakşehir'de otomobilin bagajına girerek yolda zikzaklar çizen motosikletli arkadaşını görüntüleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay Başakşahir - Kayabaşı yolunda dün gerçekleşti. Otomobilin bagajına giren bir kişi, motosikletle yolda zikzaklar çizerek ilerleyen arkadaşını görüntülemeye çalıştı. Dörtlüleri yanan aracın bagajına oturan şahıs ve zikzaklar çizerek ilerleyen motosikletli başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Güncel

Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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