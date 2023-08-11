Otoyolda şoför değişimi sırasında kamyonet çarptı: 1 ölü

Bolu'da otoyolda şoför değişimi için TIR'dan inen bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

BOLU'da, otoyolda şoför değişimi için TIR'dan inen Oktay Çakıroğlu (46), kamyonetin çapması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan kamyonet sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 07 AKT 071 plakalı TIR'ın sürücüsü Hasan E., şoför değişimi için aracı emniyet şeridinde durdurdu. Sürücü koltuğuna geçmek için TIR'dan inen Oktay Çakıroğlu'na, aynı yöne giden Volkan K.'nin kullandığı 34 FUK 953 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Çakıroğlu yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

Volkan K., Anadolu Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde polis ekipleri tarafından aracı durdurulup, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.