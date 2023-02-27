OTOYOLDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİN TEHLİKEYİ HİÇE SAYAN KAVGASI KAMERADA

ADANA'da otoyolda tartışan iki sürücüden birinin otomobiliyle seyir halindeyken manevra yaparak diğer aracı sıkıştırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mersin- Adana otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen biri beyaz diğeri siyah renk iki otomobilin sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Siyah otomobilin sürücüsü, sol şeritteki beyaz otomobilin önüne kırarak ilerlemesini engellemeye çalıştı. Otoyoldaki trafiği tehlikeye atan bu olay, yolda ilerleyen başka bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde siyah otomobilin içindeki bir kişinin beyaz otomobili sıkıştırdıktan sonra aracın camından sarkarak bağırdığı, videoyu çeken kişinin ise 'Yaptığı hareketlere bak. Bilerek yavaşlıyor. Kaza yaptırmaya çalışıyor. Birazdan polis noktasında da aynı şeyi yapsana' dediği görüldü. (DHA)