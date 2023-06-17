TEM Otoyolu'nda TIR yangını

SAKARYA'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken patlayan lastiğinden alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

İstanbul yönünden Ankara yönüne giden Sinan Yetkin idaresindeki 14 ABZ 345 plakalı metal konteyner yüklü TIR, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolunun Arifiye geçişine geldiğinde lastiği patlayıp, alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerken, alevler kısa sürede dorseye sıçradı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ı saran alevler nedeniyle otoyolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan TEM Otoyolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.