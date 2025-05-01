Otoyolda Motosiklet Yarışı: 168 Bin Lira Ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda motosiklet yarışı yapan 2 sürücüye toplam 168 bin 353 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
? Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 168 bin 353 lira ceza uygulandı.
Otoyolda 2 sürücünün motosikletle yarıştığı anlara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen 2 sürücüye 168 bin 353 lira ceza kesildi.
Yarışta kullanılan 2 motosiklet, trafikten menedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel