OTOYOLDA KAZA; 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda meydana gelen kazada TIR şoförü hayatını kaybetti.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda meydana gelen kazada TIR şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah Adana-Mersin otoyolu Tarsus Takbaş mevkii yakınlarında meydana geldi. Abdulcebbar D.?nin (35) kullandığı 73 SU 456 çekici plakalı TIR, önünde seyreden İ.B. yönetimindeki 50 ANN 362 çekici plakalı TIR'a çarptı. Kazada şoför Abdulcebbar D. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel