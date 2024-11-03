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Otoyolda Geçmeye Çalışan Alzheimer Hastası Kadına Otobüs Çarptı

Otoyolda Geçmeye Çalışan Alzheimer Hastası Kadına Otobüs Çarptı
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Bursa'da otoyolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Elif Kanderun, bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kanderun'un Alzheimer hastası olduğu ve ailesinin 2 hafta önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

BURSA'da, otoyolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Elif Kanderun'un (52), alzheimer hastası olduğu ve ailesinin 2 hafta önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Alaşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. (26) yönetimindeki 46 AJS 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Kanderun'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLE 2 HAFTA ÖNCE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Elif Kanderun'un Alzheimer hastası olduğu ve 2 hafta önce Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra, kendisinden haber alınamadığı ve ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. 2 çocuk annesi Kanderun, bugün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan otobüs şoförü Şeref G., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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