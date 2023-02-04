Otoyolda demir profil yüklü tırın dorsesi alev aldı Güncel Haberler Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa yönüne seyreden Alper Üzüm idaresindeki 16 MCG 05 plakalı demir profil yüklü tırın lastikleri, Orhangazi Kavşağı yakınında alev aldı. Sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekicisinden ayırıp yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, dorsede büyük çapta hasara yol açtı. Kaynak: AA / Güncel Orhangazi Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otoyolda demir profil yüklü tırın dorsesi alev aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.