OTOYOLDA ÇÖP KAMYONUNUN ŞAŞKINA ÇEVİREN YOLCULUĞU - Haberler

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OTOYOLDA ÇÖP KAMYONUNUN ŞAŞKINA ÇEVİREN YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da otoyolda çöp kamyonunun sallanarak ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

İSTANBUL'da otoyolda çöp kamyonunun sallanarak ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

İstanbul'da belediyeye ait çöp toplama kamyonunun trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Orta şeritte ilerleyen çöp kamyonu bir sağa bir sola sallanarak ilerledi. Hızla devam eden yolculuk aynı yolda ilerleyen sürücüleri şaşkına çevirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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