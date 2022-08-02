OTOYOLDA BACAK KOPARAN YARIŞ ADANA'da otoyolda arkadaşlarıyla buluşup yaptığı yarışı kazanan Emrah Y. (35), bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarptı. ADANA'da otoyolda arkadaşlarıyla buluşup yaptığı yarışı kazanan Emrah Y. (35), bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Leventöz'ün bacağı koparken, kaçan Emrah Y., arkadaşının oto yıkama dükkanında saklanırken yakalandı. Kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolda buluşan bir grup genç, otomobilleriyle yarıştı. Yarışı kazanan Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı hızını düşürmeden emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçmek isterken Sedat Leventöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise otomobiliyle kaçtı. O anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. ARKADAŞININ DÜKKANINDA YAKALADI Emrah Y., çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bacağı kurtarılamayan Emrah Y.?nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, arkadaşının Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen şüpheli Emrah Y.?yi gözaltına aldı. Emrah Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Tarsus Adana Güncel Haberler

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