Otoyol gişelerine çarpan tır alev alev yandı: 2 yaralı

HATAY Hatay'da kontrolden çıkan tır gişelere çarptı, kazada araçta patlama sonrası yangın çıktı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İskenderun ilçesinde Payas-İskendeurn otoyolu üzerinde Denizciler gişesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebze meyve yüklü tır kontrol çıkarak gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlamalar meydana gelen tır bir anda alevler içinde kaldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hele geldi. Kazada araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 yaralı ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.