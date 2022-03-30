otoplus, Ankara'daki ilk alım-satım merkezini hizmete açtı

ANKARA (AA) - letgo'nun ikinci el arabadaki kurumsal iş modeli otoplus, başkent Ankara'daki ilk merkeziyle Türkiye genelindeki hizmet noktalarını 41'e çıkardı.

letgo açıklamasına göre, şirketin ikinci el araba alım satımını hızlı ve güvenilir hale getiren kurumsal iş modeli otoplus, Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

İlk merkezinin 2020 yılının aralık ayında İstanbul Maslak'ta faaliyete girmesinin ardından İstanbul ve İzmir'de arka arkaya yeni merkezler açan otoplus, şimdi de başkent Ankara'daki ilk alım ve satım merkezini Nata Vega Outlet'te Ankaralıların hizmetine sunuyor. Türkiye genelindeki Anlaşmalı Pilot Garage şubelerinin yanı sıra 1.5 yılda 7 merkez açan otoplus'ın Türkiye genelindeki hizmet noktaları 41'e ulaştı.

Ankara Nata Vega AVM'de konumlandırılan 300 araba kapasiteli otoplus merkezi, 9 bin metrekarelik ve iki kattan oluşan alanda hizmet veriyor. Günlük 20 araba ekspertiz kapasitesine sahip olan merkez, profesyonel ekspertizden şeffaf fiyatlandırmaya, sigortadan finansmana araba alım ve satımına dair, birçok hizmeti tek bir çatı altında barındırıyor.

"Türkiye genelinde büyümeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, otoplus merkezlerini ikinci el arabada deneyim ve mükemmeliyet merkezi olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.

Noyan,Ankaralıların araba almak veya satmak istedikleri zaman otoplus'a gönül rahatlığıyla gelebileceklerinin, karşılarında güvenilir ve kurumsal bir muhatap bulabileceklerin aktardı.

Ankara'nın otoplus'ın Türkiye'deki büyüme hedefleri açısından çok önemli bir konumda olduğunu ifade eden Noyan, tüketici açısından ikinci el araba dendiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak için Türkiye genelinde büyümeye devam edeceklerini bildirdi.

otoplus'ta alım ve satım süreci

Açıklamada aktarılanlara göre, müşteriler, www.otoplus.com internet sitesinden veya letgo uygulamasından yüzlerce ikinci el arabayı detaylı fotoğraflar yardımıyla inceleyebiliyor ya da randevu alarak istedikleri ikinci el arabayı Türkiye'deki tüm otoplus merkezlerinde uzman danışmanlar ve TSE onaylı ekspertiz raporları eşliğinde detaylı bir şekilde görebiliyor.

Sunulan 12 ay/20 bin kilometre garanti sayesinde alıcılar alım sonrasında yaşanabilecek sorunlar için de güvence altına alınıyor. Ayrıca alıcılar dilerse 20 gün içerisinde iade imkanından da faydalanabiliyor. Şeffaf şekilde ilerleyen süreç boyunca müşteriler sürpriz masrafla karşılaşmıyor, arabanın TSE onaylı ekspertizi, 1 yıl garantisi ve noter masrafları otoplus tarafından karşılanıyor.

Arabasını satmak isteyen müşteriler öncesinde "www.otoplus.com" internet sitesinden veya letgo uygulamasından araba bilgilerini girip ücretsiz ön fiyat teklifi alıyor ve dilediği otoplus merkezinden ekspertiz randevusunu oluşturuyor.

Profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak araba sahibinin hesabına yapılıyor. Bu imkanların yanı sıra hem alım hem satım sürecinde, otoplus'ın çözüm ortaklarıyla birlikte sağladığı kapsamlı garanti, sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerle müşterilerin ihtiyaçlarına tek bir noktadan cevap veriliyor.