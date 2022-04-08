Otoparkta kanlı pusu: 1 ölü (2)

ADANA (DHA) - KURTARILAMADI

Adana'da, gece saatlerinde amcasının evinin önündeki otoparkta kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısında ağır yaralanan Savaş Sayğılı (22), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.