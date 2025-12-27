Haberler

"Otopark Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, otopark yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle, riskli yapıların bulunduğu parsellerde otopark ihtiyacının belirlenmesinde yeni düzenlemelere gitti. 250 metrekarelik alanlar 500 metrekareye çıkarılırken, hastaneler için gerekli otopark alanı da 75 metrekareden 85 metrekareye yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Ancak, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark ihtiyacı 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanır." fıkrasındaki "250 metrekare" ibaresi "500 metrekare" olarak değiştirildi.

Yapılacak yapılara bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma izni verilemiyor.

Ayrıca, yönetmeliğin ekindeki "Yerleşim Alanlarında Otopark Aranması Gereken Kullanım Çeşitleri ve Bunlara Ait En Az Otopark Miktarları" listesinde yer alan hastaneler için 75 metrekare olarak uygulanan zorunluluk 85 metrekareye yükseltildi.

