Otopark Görevlisinin Hızla Müdahalesi Can Kayıplarını Önledi

KARABÜK'te park halindeyken geriye doğru hareket eden minibüsü, otopark görevlisi araçlara çarpmadan durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kentteki bir alışveriş merkezinin önüne park edip el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen minibüs, geriye hareket etti. Durumu fark eden otopark görevlisi Galip Gülcü, araca koştu. Minibüse binen Gülcü, el frenini çekip diğer araçlara çarpmadan durdurdu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.