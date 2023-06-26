Eskişehir'de bir apartmana ait otoparkın girişindeki mazgalı çalarak kullandıkları motosiklete yükleyen 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

- Otopark girişindeki demir mazgalı saniyeler içinde çaldılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmana ait otoparkın girişindeki mazgalı çalarak kullandıkları motosiklete yükleyen 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Emek Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz 3 şüpheli, sepetli motosiklet ile bir apartmanın önüne geldi. Şüphelilerden 2'si apartmanın garaj girişine yöneldi. Garaj girişinde yerde bulunan demir mazgalı saniyeler içinde söken şüpheliler, motosikletin sepetine yükledi. Yaklaşık 2 metre olan mazgalı sökerek motosikletin sepetine yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.