Haberler

Otopark cinayetinin şüphelisi, 40 gün sonra yakalandı (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkta Selami Arslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla 40 gün sonra yakalanıp, gözaltına alınan Soykan Aydemir (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkta Selami Arslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla 40 gün sonra yakalanıp, gözaltına alınan Soykan Aydemir (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Suç Güncel Haberler

title