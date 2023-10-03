Otopark cinayetinin şüphelisi, 40 gün sonra yakalandı (2)
TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkta Selami Arslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla 40 gün sonra yakalanıp, gözaltına alınan Soykan Aydemir (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, bir otoparkta Selami Arslan'ı öldürdüğü suçlamasıyla 40 gün sonra yakalanıp, gözaltına alınan Soykan Aydemir (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel