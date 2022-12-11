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Otonom Otobüs Paris'te Caddeye Çıktı

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Otonom Otobüs Paris'te Caddeye Çıktı

PARİS, 11 Aralık (Xinhua) -- Otonom bir otobüs bu hafta başında Paris'in bir banliyösünde deneme sürüşü için caddeye çıktı.

PARİS, 11 Aralık (Xinhua) -- Otonom bir otobüs bu hafta başında Paris'in bir banliyösünde deneme sürüşü için caddeye çıktı.

Çinli CRRC Elektrikli Araç şirketi tarafından üretilen otonom otobüs, trafiğe açık yolda deneme sürüşünü başarıyla tamamlayarak yolculu resmi seferler için hazır hale geldi.

Otonom Otobüs Paris'te Caddeye ÇıktıFransa'nın başkenti Paris'in bir banliyösünde bir şoför, Çinli CRRC Elektrikli Araç şirketinin ürettiği otonom otobüsün deneme sürüşünü izliyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Otonom Otobüs Paris'te Caddeye ÇıktıÇinli CRRC Elektrikli Araç şirketinin ürettiği otonom otobüs, Fransa'nın başkenti Paris'in bir banliyösünde deneme sürüşü yapıyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Otonom Otobüs Paris'te Caddeye ÇıktıÇinli CRRC Elektrikli Araç şirketinin ürettiği otonom otobüs, Fransa'nın başkenti Paris'in bir banliyösünde deneme sürüşü yapıyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Otonom Otobüs Paris'te Caddeye ÇıktıÇinli CRRC Elektrikli Araç şirketinin ürettiği otonom otobüs, Fransa'nın başkenti Paris'in bir banliyösünde deneme sürüşü yapıyor, 7 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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