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Otomotiv sektöründe güvenlik sistemlerinin zorunlu hale gelmesi ertelendi

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından otomotiv sektöründe sıfır araç satışlarında 7 Temmuz'da uygulanacak ve araçlarda daha önce opsiyonel olarak sunulan çarpışma önleyici, yorgunluk algılama sistemi, acil durum frenleme asistanı gibi güvenlik sistemlerinin; zorunlu ve standart olarak yer almasını sağlayacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin 31 Ağustos'a ertelendiği açıklandı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı tarafından otomotiv sektöründe sıfır araç satışlarında 7 Temmuz'da uygulanacak ve araçlarda daha önce opsiyonel olarak sunulan çarpışma önleyici, yorgunluk algılama sistemi, acil durum frenleme asistanı gibi güvenlik sistemlerinin; zorunlu ve standart olarak yer almasını sağlayacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin 31 Ağustos'a ertelendiği açıklandı. Kararın, piyasaya ve bayi stoklarındaki yönetmeliğe uygun olmayan araçlara olası etkilerini yorumlayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "Zaten bayiler ellerinde olan bu araçlarla ilgili yaklaşık 2 aydır ciddi kampanyalar düzenlemekte. Fakat bu araçların adedi de her geçen gün azalıyor. Bu süre içerisinde bu tip araçların tamamen tüketileceğini öngörüyoruz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten, 31 Ağustos 2024 tarihine ertelendi. Sıfır araçlarda daha önce opsiyonel olarak bulunan çarpışma önleyici, yorgunluk algılama sistemi, acil durum frenleme asistanı, şerit takip sistemi, geri görüş kamerası, kör nokta uyarıları gibi sistemlerin standart hale geleceği yönetmeliğin ertelenmesiyle, yönetmeliğe uygun olmayan bazı araçların bir süre daha mevcut uygulamalar kapsamında satışına devam edileceği öğrenildi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, donanımsız araçlarla ilgili stok durumunu ve ertelemenin piyasaya etkilerini değerlendirdi. Ertelemenin yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsadığına dikkat çeken Ertemel, çok satılan bu araçlarla ilgili indirimlerin sürdüğünü belirterek, uygulama başlangıcına kadar stoklardaki benzer araçların tükeneceğini düşündüklerini ifade etti.

"DİĞER ARAÇLARDA 7 TEMMUZ'DA HAYATA GEÇİYOR"

Ertemel, "7 Temmuz'da GSR yönetmeliği hayata geçecek. Bu yönetmeliğin içinde bildiğiniz gibi araçlarda opsiyonel olan bazı aksesuarların standart hale gelmesi, örnek vermek gerekirse; geri dönüş kamerası, çarpışma önleyici gibi aksesuarları sayabiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmeliğin 2 ay ertelendiğini duyurdu. Burada önemli bir ayrıntı var, bu erteleme ulusal tip diye tabir ettiğimiz Türkiye'de üretilen yerli araçlarda oldu. Çünkü, AB müktesebatına göre 7 Temmuz'da tüm ülkeler bu GSR yönetmeliğini hayata geçirmek durumunda. Bunun için özellikle belirtmek istiyorum; yerli üretim dediğimiz bazı marka ve modellerde bu erteleme gerçekleşiyor, diğer araçlarda 7 Temmuz'da hayata geçiyor" dedi.

"İTHAL EDİLEN ARAÇLARIN ÇOĞUNDA BU YÖNETMELİĞE UYGUN ARAÇLAR GELDİ"

Ertemel, "Yurtdışından ithal edilen araçların çoğunda bu yönetmeliğe uygun araçlar geldi. Bizim ürettiğimiz bazı araçlarda, marka ve modellerde bu aksesuarlar yoktu. Onlar da 31 Ağustos'tan itibaren bu aksesuarları kullanmak zorunda kalacaklar" şeklinde konuştu.

"BU YÖNETMELİKTEN SONRA BİR FİYAT ARTIŞI ÖNGÖRMÜYORUZ"

Ertemel, "Bunun piyasaya yansıması nasıl olur derseniz, şu anda otomotiv fiyatları yatay bir seviyede. Biz tekrar bu yönetmelik hayata geçtikten sonra bir fiyat artışı öngörmüyoruz. Bunun yansımaları fiyatsal anlamda 2025'in ilk çeyreğinde olacağını öngörüyoruz. İkinci el otomotivde de fiyatlar yatay seviyede, artmıyor. Son tüketici için bunun fırsata çevrilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BU SÜRE İÇERİSİNDE ARAÇLARIN TAMAMEN TÜKETİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Ertemel, "Zaten bayiler ellerinde olan bu araçlarla ilgili yaklaşık 2 aydır ciddi kampanyalar düzenlemekte. Fakat bu araçların adedi de her geçen gün azalıyor. Bu süre içerisinde bu araçların tamamen tüketileceğini öngörüyoruz. Fiyatlarda o anlamda çok fazla düşüş olmaz, gerekli düşüşler şu an yapılmış durumda. Son 6-7 aya baktığımızda fiyatları artmayan tek ürün de herhalde otomotivdir şu anda" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YEDEK PARÇA STOĞUNUN ERİTİLMESİYLE ALAKALI"

Erteleme kapsamındaki araçlara değinen Ertemel, "Bunlar çok satılan araçlar, o araçlarla ilgili 1-2 ay uzatılma yapıldı. Burada da Türkiye'de üretilen mevcutta olan yedek parça stoğunun eritilmesiyle alakalı önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güvenlik Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

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