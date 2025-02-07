Otomotiv Sektöründe Güneş Enerjisi İle Tasarruf

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'da otomotiv sektöründe kataforez (su bazlı boya) kaplama ve boya alanında faaliyet gösteren firma, elektrik enerjisini 4 fabrikanın çatısına kurulan güneş panellerinden karşılıyor.

Küçük yaşlarda Karabük'ten İstanbul'a gelen firma sahibi Şeref Karakaya, metal kaplama, boya işi yapan bir işletmede çalışmaya başladı.

Karakaya, işvereninden gelen işletme kurma teklifini değerlendirerek, sermaye oluşturmak için köydeki babasından 2 öküzünü satmasını istedi.

Babasının "Beni batırırsın" demesine rağmen öküzleri sattırıp sermaye yapan 62 yaşındaki Karakaya, işverenin de desteğiyle kataforez kaplama ve boya alanında "Karakaya 86" adlı şirketini 70 metrekarelik dükkanda kurdu.

Bir süre sonra kardeşleri Ali, Ramazan ve Hasan Karakaya'yı da yanına alarak aile şirketi olarak faaliyetlerini Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'da kurulan 6 fabrikada sürdüren Karakaya, 700 kişiye istihdam sağlıyor.

Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'daki 4 fabrikasının çatısına kurulan paneller sayesinde enerji ihtiyacının yüzde 45'ini güneşten sağlayan firma, böylelikle hem elektrikten tasarruf ediyor hem de çevreye katkı sunuyor.

"Tüketilen elektriğin tamamını güneşten sağlamayı hedefliyoruz"

Şeref Karakaya, AA muhabirine, üreticilerin araç imalatında kullandıkları bazı parçaların kataforez kaplama ve boyalarını yaptıklarını söyledi.

Türkiye ve dünyadaki otomobil üreticileriyle çalıştıklarını belirten Karakaya, 700 personel istihdam ettiklerini, Başiskele'deki fabrikanın üretime başlamasıyla bu sayının 800'lere çıkacağını kaydetti.

Karakaya, yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırdıklarını ve ilk olarak rüzgar türbinlerinin uygunluğunu çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rüzgar türbini olmadı. Sonrasında güneş panellerine yöneldik ve kurdurduk. Şimdi fabrikalarımızın çatılarında güneş panelleri var. Firmalarımızda türetilen elektriğin yüzde 45'ini güneşten üretiyoruz. Bu alanda geç kalmışız, keşke daha önce panelleri kurdursaymışız diye düşünüyorum. Öz sermayemizle bu yatırımları yaptık. Kirlenen panelleri temizleme sistemi üzerinde AR-GE merkezimiz yapay zeka destekli robot üzerinde çalışıyor. Robotumuz belirli aşamaya geldi. Kirlenen güneş panellerini de kendimiz temizleyerek verimliliği artıracağız. Ürün geliştirdiğimizde güneş paneli temizleme alanında da yol almayı düşünüyoruz."

Güneş enerjisine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, "Tükettiğimiz elektriğin tamamını karşılamak için bu alana yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yatırımımız 2025 sonu ya da 2026'da hayata geçebilir çünkü tükettiğimiz enerjinin tamamını güneşten sağlamak istiyoruz. Güneş paneli yatırımımız ortalama 3,5 yılda kendisini karşılayacak." ifadesini kullandı.