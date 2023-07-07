Otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde, yüzde 54,5 artışla 429 bin 870 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 58,2 artarak 125 bin 997 adet oldu.

Yerli-ithal satış rakamları

Bu yılın ocak-haziran döneminde 555 bin 867 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Togg markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 212 bin 564 oldu. İthal araç satışı ise 343 bin 805 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 38,20, ithal araçların payı ise yüzde 61,79 oldu.

Son 5 yılda yerli-ithal dağılımı

Son 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti. Uzmanlar, bunun ana sebebi olarak, yerli üretim yapan markaların ürettikleri araçların yaklaşık yüzde 80'ini ihraç etmeleri olarak gösterdi.

ODMD verilerine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'de yüzde 43,89 iken, bu oran 2022 sonunda 43,81'e geriledi.

2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45,72, ithalin payı ise yüzde 54,27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43,01 ve ithalin payı yüzde 56,98 olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise satışlarda yerli üretimin payı yüzde 37,12 ve ithal araçların payı yüzde 62,87 olarak belirlenmişti.

Yerli satışlarda lider değişmedi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 101 bin 167 adetlik satışın 96 bin 940'ı Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında yine başı çekti.

Fiat'ı, 58 bin 705 toplam satışın 43 bin 845'i yerli üretim olan Renault ve 50 bin 803 toplam satışın 37 bin 285'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Hyundai, 27 bin 823'lük toplam satış içerisinde 19 bin 830 yerli satışla dördüncü, Toyota da 23 bin 802 toplam satış içerisinde 13 bin 223 adetlik satışla beşinci oldu.

Togg'un toplam satış rakamı ise 808 olarak bildirildi.

Bu arada Togg'un satış rakamları teslimat rakamlarını temsil ediyor. Zira Togg, daha öncesinden 2023 için 28 bin adetlik T10X siparişini yıl içerisinde teslim edeceğini ve gelecek yılın mayıs ayına kadar yeni sipariş almayacağını bildirmişti.

İthal satışlarda Peugeot, Volkswagen'i geçerek ilk sıraya yerleşti

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, Türkiye otomotiv pazarında altı ayda gerçekleştirdiği 40 bin 892 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Peugeot, böylece uzun yıllar ilk sırada yer alan Alman Volkswagen'i geçerek ithal satış sıralamasının yeni lideri oldu. Peugeot'nun ardından 39 bin 718 satışla Volkswagen, 38 bin 718 satışla Opel, 32 bin 30 satışla Citroen ve 21 bin 425'le Dacia sıralandı.

Ocak-Haziran 2023 markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2023 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 1,299 1,299 0 0 0 0 1,299 1,299 ASTON MARTIN 0 14 14 0 0 0 0 14 14 AUDI 0 10,851 10,851 0 0 0 0 10,851 10,851 BENTLEY 0 16 16 0 0 0 0 16 16 BMW 0 10,540 10,540 0 0 0 0 10,540 10,540 CHERY 0 9,757 9,757 0 0 0 0 9,757 9,757 CITROEN 0 21,959 21,959 0 10,071 10,071 0 32,030 32,030 CUPRA 0 3,629 3,629 0 0 0 0 3,629 3,629 DACIA 0 21,425 21,425 0 0 0 0 21,425 21,425 DFSK 0 281 281 0 0 0 0 281 281 DS 0 2,137 2,137 0 0 0 0 2,137 2,137 FERRARI 0 12 12 0 0 0 0 12 12 FIAT 69,551 609 70,160 27,389 3,618 31,007 96,940 4,227 101,167 FORD 852 13,023 13,875 36,433 495 36,928 37,285 13,518 50,803 HONDA 0 9,438 9,438 0 0 0 0 9,438 9,438 HYUNDAI 19,830 5,541 25,371 0 2,452 2,452 19,830 7,993 27,823 ISUZU 0 0 0 407 834 1,241 407 834 1,241 IVECO 0 0 0 0 1,284 1,284 0 1,284 1,284 JAGUAR 0 68 68 0 0 0 0 68 68 JEEP 0 1,379 1,379 0 0 0 0 1,379 1,379 KARSAN 0 0 0 226 0 226 226 0 226 KIA 0 9,462 9,462 0 681 681 0 10,143 10,143 LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8 LAND ROVER 0 900 900 0 249 249 0 1,149 1,149 LEAPMOTOR 0 200 200 0 0 0 0 200 200 LEXUS 0 259 259 0 0 0 0 259 259 MASERATI 0 307 307 0 0 0 0 307 307 MAZDA 0 103 103 0 0 0 0 103 103 MERCEDES-BENZ 0 9,293 9,293 0 3,640 3,640 0 12,933 12,933 MG 0 3,274 3,274 0 0 0 0 3,274 3,274 MINI 0 989 989 0 0 0 0 989 989 MITSUBISHI 0 145 145 0 162 162 0 307 307 NISSAN 0 6,797 6,797 0 0 0 0 6,797 6,797 OPEL 0 31,999 31,999 0 6,719 6,719 0 38,718 38,718 PEUGEOT 0 30,726 30,726 0 10,166 10,166 0 40,892 40,892 PORSCHE 0 625 625 0 0 0 0 625 625 RENAULT 43,845 8,060 51,905 0 6,800 6,800 43,845 14,860 58,705 SEAT 0 4,379 4,379 0 0 0 0 4,379 4,379 SKODA 0 17,809 17,809 0 0 0 0 17,809 17,809 SKYWELL 0 571 571 0 0 0 0 571 571 SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSANGYONG 0 129 129 0 578 578 0 707 707 SUBARU 0 679 679 0 0 0 0 679 679 SUZUKI 0 1,910 1,910 0 0 0 0 1,910 1,910 TOGG 808 0 808 0 0 0 808 0 808 TOYOTA 13,223 5,183 18,406 0 5,396 5,396 13,223 10,579 23,802 VOLKSWAGEN 0 31,321 31,321 0 8,397 8,397 0 39,718 39,718 VOLVO 0 5,157 5,157 0 0 0 0 5,157 5,157 TOPLAM: 148,109 282,263 430,372 64,455 61,542 125,997 212,564 343,805 556,369 Güncel Kaynak: AA / Abdulselam Durdak Tragger Türkiye TOGG Güncel Haberler