Otomotiv lisesi öğrencilerinden Togg'a yoğun ilgi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni makam aracı Togg'la, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (OİB MTAL) gitti.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni makam aracı Togg'la, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (OİB MTAL) gitti. Aktaş, "Öğrenciler, Togg'u beklediklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyemizin satın aldığı ve 16 BBB 016 plakasıyla da yollara çıkan Togg'u, bugün evlatlarımızla buluşturduk" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makam aracı Togg'la ilk ziyaretini Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirdi. Geçen hafta okulda düzenlenen Otofest etkinliğinde, öğrencilere verdiği sözü tutan Aktaş, 16 BBB 016 plakalı yerli otomobil Togg T10X ile okula geldi. Öğrenciler, Aktaş'ı, Türk bayraklarıyla karşıladı. Öğretmen ve öğrenciler, okulun bahçesinde inceleme fırsatı buldukları Togg'la hatıra fotoğrafı çektirirken, Aktaş, 4 öğrenciye okulun etrafında araçla tur attırdı.