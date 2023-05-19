Otomobilleri Çekiciye Yükleyerek Çalan Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri, çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Sarıyer'de aynı sokak üzerinde üç otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir çekiciyle olay yerine geldikleri ve otomobilleri yükleyerek götürdükleri görüldü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden Yüksel K.(47)'yı gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de çeşitli suçlardan 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.