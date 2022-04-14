Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı - Haberler

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Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde zulalarda 205 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde zulalarda 205 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu. Otomobillerden birinin arka koltuğunun içine, başka bir otomobilin ise sürücü koltuğunun altına gizli bölme yapıldığı belirlendi. Gizli bölmeleri açan polis, 205 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Otomobil sürücüleri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Otomobillerdeki zulalardan 205 kaçak cep telefonu çıktı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

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