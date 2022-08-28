OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, 8 KİŞİ YARALANDI
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Isparta'nın Eğirdir İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eğirdir- Konya yolu Mahmatlar köyü yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Konya istikametine seyir halindeki 42 HV 072 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 AGR 555 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel