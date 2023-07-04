Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA Manavgat ilçesinde kavşakta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü otomobilin altına girmekten şans eseri kurtulurken, sürüklenip refüje çarptı. yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yapay Şelale istikametinden gelip, Güneylioğlu Caddesine dönmekte olan Mustafa Kızılkaya'nın kullandığı 07 ADT 464 plakalı otomobil ile Hastane Caddesinde Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Batuhan Şarbay'ın kullandığı 07 AGF 148 plakalı motosikletin kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etsisiyle otomobilin önüne düşen ve sürüklenen motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan kılpayı kurtuldu ama orta refüje çarpıp yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.