Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Güncel Haberler
Gazipaşa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kurye, hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.
Otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Feci kazadan 10 gün sonra acı haber geldi
Sürüklenerek hafif ticari aracın altına giren kurye hastanede hayatını kaybetti
ANTALYA - Gazipaşa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kurye, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza geçtiğimiz 4 Temmuz tarihinde Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde Alanya istikametine seyir halinde olan M.Ş.A idaresindeki 72 ABG 764 plakalı otomobil, D-400'den yan yola geçerken Metin Acun idaresindeki 07 BIB 630 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücünün sürüklenerek hafif ticari aracın altına girdiği kazada ağır yaralanan sürücü Metin Acun, tedavi altında bulunduğu Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 10 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Olayın ardından kaza anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yan yola giren hafif ticari aracı fark edip frene basması ve kayarak araca çaptığı anlar kalıt altına girdi.